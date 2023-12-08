2023 Extreme Kupası 5. Yarışı'nda nefes kesen mücadelede kupa ve madalyalar sahiplerini buldu!

Pendik Belediyesi ve 4X4 OSM-Osmanlı Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle 2023 Extreme Kupası 5. Yarışı gerçekleştirildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ,Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’la birlikte startı verdi.

2023 Extreme Kupası 5. Yarışı'nda nefes kesen mücadele

Pendik Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 2023 Extreme Kupası 5. Yarışı'nda arazi araçları zorlu engelleri aşarak nefes kesen offroad mücadelesine imza attı. 4X4 OSM-Osmanlı Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarış, Pendik'te gerçekleşti ve iki gün boyunca izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın startını verdiği yarış, 4x4 Off-Road tutkunlarını buluşturdu.

TR1 ve TR2 Kategorilerinde Zaferler: Kupa Sahiplerini Buldu

Çekişmeli geçen yarışın sonunda TR1 kategorisinde Uğur Kabal-Mesut Karaaslan birinciliği elde ederken, Can Özkurt-Seyfullah Tahir ikinciliği ve Emre Avcı-Eray Avcı da üçüncülüğü kazandı. TR2 kategorisinde ise Cihan Çelikten-Adem Yılmaz birinci, Tarık Gökbay-Osman Metin ikinci ve Yavuz Karakurt-Ali Fuat Demirci üçüncü sırada yer aldı. Yarışın ilk günündeki Pendik etabı 1,15 km uzunluğunda ve TR1 araçları için 15 kapılı, TR2 araçları için 19 kapılı bir parkuru kapsarken, ikinci günündeki Çakır Grup etabı 1,10 km uzunluğunda ve aynı kapı sayısına sahipti. Toplam 11 aracın yarıştığı etkinlikte dereceye girenler, kupa ve madalyalarını aldı.

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