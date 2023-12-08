Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!

Eylül-Ocak ayları arasında ormanlık alanlarda yetişen doğal olarak yetişen 'çıntar mantarı', Muğla’da kilosu 150-200 TL arasında satılırken, İzmir ve İstanbul’a toptancılara 120 TL’ye gönderiliyor.

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Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!

Eylül-Ocak ayları arasında ormanlık alanlarda yetişen doğal olarak yetişen 'çıntar mantarı', Muğla’da kilosu 150-200 TL arasında satılırken, İzmir ve İstanbul’a toptancılara 120 TL’ye gönderiliyor.

Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla birlikte daha çok kızılçam ormanlık alanlarında doğal olarak yetişen mantar türlerinden çıntar, kırsal kesimdeki vatandaşların gelir kapısı haline geldi.

Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!

Kırsal kesimdeki vatandaşların geçim kaynağı olan çıntar, bu yıl sonbahar yağmurlarının bol olması nedeniyle bol olmasına rağmen et fiyatları ile yarışıyor. Kilosu 150-200 TL’den satılan çıntar toptancılara 120 TL’den satılıyor.

Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!

Çıntar mantarının çok lezzetli olduğunu ifade eden Osman Kaplan, “Çıntar fiyatları pahalı ama bizler yiyoruz lezzeti çok güzel. Mevsimlik çıkıyor. Mevsimlik çıktığı için pahalı oluyor” dedi.
Muğla’da çıntar satıcılığı yapan Tayfun Çavuş ise, “Ben Muğla’nın Yılanlı köylerindenim dağ köylerinden. Bizler sabah 5-6 sularında dağa gidiyoruz çıntar toplamaya. Akşama kadar topladığımız 10 kilo çıntar yaktığımız mazot 400-500 TL. 150-200 TL üzerinden çıntarı satıyoruz. Orman köylüsü olarak yılda 2 ay boyunca çıntar oluyor, başka zamanda çıntar olmuyor. Vatandaş çıntarı yiyebilirse sadece 2 ay yiyor, yemezse yemiyor. Ama 2 ay içinde bir aile 3 veya 4 defa çıntar alıyor, başka da alamıyor. Eğer çıntar bolluğu olursa fiyatlarda düşüş olur. Şu anda zaten çıntarı toptancılar alıp dışarıya gidiyor. İzmir, İstanbul gibi illere kilosu 120 TL’den gidiyor. Toptan olarak çıntarlarda düşüş bu şekilde fazla olmaz” dedi.

Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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