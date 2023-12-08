Kars’ta terör örgütüne finansal destek sağlayan 4 kişiye operasyon!

Kars’ta terör örgütüne darbe üzerine darbe vuran jandarma, bu kez terör örgütünün finans kaynaklarını çökertti.

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Kars’ta terör örgütüne finansal destek sağlayan 4 kişiye operasyon!

Kars’ta jandarma terör örgütüne finans sağlayan 4 kişiyi düzenlendiği operasyonla yakaladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’na terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütüne darbe üzerine darbe vuran jandarma, bu kez terör örgütünün finans kaynaklarını çökertti.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütlerinin cezaevi faaliyetlerini finanse ettikleri tespit edilen B.Y., R.E., S.E. ve N.E.’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Kars’ta terör örgütüne finansal destek sağlayan 4 kişiye operasyon!

Düzenlenen operasyonda terör örgütüne finans sağlayan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, jandarma yine terör örgütüne finans sağladı ve kimlik bilgileri tespit edilen kişinin yakalanması için ise çalışma başlattı.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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