Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak!

Belçika'da yaşayan 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan adlı Türk vatandaşı, üniversite eğitimi için Türkiye’ye geldi.Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak.

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Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak!

Belçika’dan üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak.

Belçika'da yaşayan 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan adlı Türk vatandaşı, üniversite eğitimi için Türkiye’ye geldi. Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) ile Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim hayatı başlayan Erdoğan’ın isminden dolayı ise başına gelmeyen kalmadı. Türkiye’de isminden dolayı çok iyi karşılandığını belirten Erdoğan, Avrupa’da yaşadığı dönemde ise bazı zorbalıklara maruz kaldığını ifade etti. İsminin konulma hikayesi ve başından geçen ilginç olayları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Erdoğan, “Annem ve babam koydu ismimi. 24 yaşındayım ve AK Parti'nin kurulduğu döneme denk geliyor. Babam, annem ile inat etti. Babam daha sonra Necmettin Erbakancı olduğu için annemle beraber karar aldı ismimi Recep Tayyip Erdoğan koymak adına” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak!

“Yüksek rütbeli kişi gelip kimliğimi görünce şaşırdı”

Erdoğan, Kudüs’e ziyaret için gittiğinde isminden dolayı İsrailli askerlerin zorbalıklarına maruz kaldığını ifade ederek, İsrail askerleri benden Fatiha Suresi'ni okumamı istedi. Çantamdan tutarak beni geriye çektiler. Ben de ‘Kafirlere karşı sure okumam’ dedim. Adam sinirlendi ve kimliğimi sordu. Ben de kimliğimi verdim, lakin sahte olduğunu düşündü. Daha sonra yüksek rütbeli bir askeri çağırmak istedi. İngilizce konuşmaya başladılar benim de anlamam için daha doğrusu. Yüksek rütbeli kişi gelip kimliğimi görünce şaşırdı ve ‘Hemen bunu serbest bırakın’ dedi. Ben de ‘Bir daha olmasın’ dedim ve onları orada tehdit ettim” dedi.

“Belçika’ya taşındığımızda ‘Erdoğan ailesi geldi’ demişler”

Belçika’daki komşuları ile ilişkilerini de anlatan Erdoğan, bir komşularının isminden ve davranışlarından dolayı Müslüman olduğunu dile getirerek, “İlk defa Belçika’ya taşındığımızda ‘Erdoğan ailesi geldi’ demişler. Komşum da sıcak bakmıyordu zaten. Daha sonra birkaç hafta geçti ve benim ismimin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öğrenince ‘Diktatör aile geldi’ diye cümleler kullanmaya başladılar. Ama biz Müslüman olarak iyi örnek olmalıyız ve hep pozitif karşıladık. Her bayramda ikramlarda bulunduk kendisine ve Müslüman oldu” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak!

“Benim ismimi duyanlar pozitif baktı”

Türkiye’de ilk olarak İstanbul’a geldiğini ve çok iyi karşılandığını anlatan Erdoğan, “Benim ismimi duyanlar veya ben söylediğimde hep pozitif baktılar. ‘Başbakanım ya da Reis-i Cumhurum gelmiş, kırmızı halı serelim’ tarzında küçük şaka yaptılar. Annem hep bunu derdi, ‘Seni Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıralım’” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve tanışmak olduğunu aktardı. Erdoğan, eğitimine destek olan Türkiye Diyanet Vakfı’na da teşekkür ederek, “Konya’da öğretmenlerim çok sıcakkanlı baktı bana. Çoğu etkilendi ve şok oldu. Buraya gelmeden önce sınıfta çoğu öğretmen ismimi okurken bakıyordu acaba bu kim diye. Çoğu esnafta ismimi duyunca indirim yapmaya kalktı. Hocalarımla tanıştığımda ‘Aynı reis gibisin, sadece boyun kısa ve sakallısın’ dediler” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın ismini taşımak gayet onur verici”

Erdoğan, dedelerinin Karadeniz göçmeni olduğunu belirterek, “Necmettin Erbakan hocamızın adının verildiği okulda okumak ve Cumhurbaşkanımızın ismini taşımak gayet onur ve gurur verici” dedi.
Erdoğan, taşıdığı ismin ağırlığının farkında olduğunu da söyleyerek, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça dillerini bildiğini belirtti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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