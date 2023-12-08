Kaygan yolda otomobil trafik işaret levhasına çarparak takla attı!

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki otomobil önce trafik levhasına çarparak takla attı.

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Kaygan yolda otomobil trafik işaret levhasına çarparak takla attı!

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle kayan otomobil trafik levhasına çarparak takla attı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi ile Haliliye ilçesi arasından geçen Kuzey-Batı çevreyolu girişinde yaşandı.

Kaygan yolda otomobil trafik işaret levhasına çarparak takla attı!

Şanlıurfa merkezden Evren Sanayi Sitesi yönüne giden Mehmet B.’nin kullandığı 63 UB 564 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Kaygan yolda otomobil trafik işaret levhasına çarparak takla attı!

Kayan otomobil trafik işaret levhasına çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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