Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın evinin banyosundan cephanelik çıktı!

Aksaray’da silah kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon yapan jandarma, dairenin banyosunda adeta cephanelik ele geçirerek, silah kaçakçılığına büyük darbe vurdu.

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Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın evinin banyosundan cephanelik çıktı!

Aksaray’da silah kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon yapan jandarma, dairenin banyosunda adeta cephanelik ele geçirerek, silah kaçakçılığına büyük darbe vurdu.

EVİN BANYOSUNDAN ÇIKAN CEPHANELİK ŞAŞIRTTI

Operasyon, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bir ikamete gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ilçede bir şahsın silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın evinin banyosundan cephanelik çıktı!

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri yaptığı araştırmalarda tespit ettiği ikameti ve R.B. isimli şüpheliyi takibe aldı. 6 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın evinin banyosundan cephanelik çıktı!

İlçede bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda R.B. yakalanarak gözaltına alınırken, evde jandarma ekiplerince yapılan aramada banyo ve banyo içinde bulunan duşa kabin içerisinde 56 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 334 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği şarjörü, 61 adet tabanca şarjörü, 10 adet av tüfeği dipçiği, 38 adet av tüfeği el kundağı, 8 adet av tüfeği kabzası ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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