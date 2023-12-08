Erzincan’da dudak uçuklatan ceza! 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası!

Erzincan’da nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan 18 dağ keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), 1 boz ayı ve 1 Anadolu koyunu vurdukları paylaştıkları sosyal medya hesaplarından tespit edilen 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL rekor para cezası kesildi.



Erzincan’da kaçak avcılara rekor ceza kesildi. DKMP Erzincan İl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetlerinde, takibe alınan 5 şahsın, yasa dışı kaçak avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılması üzerine, ilgili kişilere toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası uygulanarak yasal işlemler başlatıldı.



Kaçak avcılara kesilen cezanın Türkiye’de şuana kadar görülmüş en yüksek rekor para cezası olduğu kaydedildi.

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