Asker konvoyunda feci kaza! Yaralılar var!

Adana'da asker uğurlama konvoyunda otomobil ve midibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Seyhan ilçesine Bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı alt geçidinde meydana geldi.

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Asker konvoyunda feci kaza! Yaralılar var!

Adana'da asker uğurlama konvoyunda otomobil ve midibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Seyhan ilçesine Bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı alt geçidinde meydana geldi.

Asker konvoyunda feci kaza! Yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, asker uğurlama konvoyunda bulunan Tofaş marka 01 ARK 652 plakalı otomobil ile Isuzu marka 33 NIV 47 plakalı midibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asker konvoyunda feci kaza! Yaralılar var!

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde sürücüyle beraber yaralanan toplam 4 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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