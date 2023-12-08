Bir akran zorbalığı daha! 'Gezmeye çıkalım' dedi tuzağa düşürüp darp ettiler!

Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Bir akran zorbalığı daha! 'Gezmeye çıkalım' dedi tuzağa düşürüp darp ettiler!

Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı.

Bir akran zorbalığı daha! 'Gezmeye çıkalım' dedi tuzağa düşürüp darp ettiler!

4 genç kız dışarıda bir restorana gitti. Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı. 2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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