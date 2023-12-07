Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atina’da! 6 Yıl sonra bir ilk, Erdoğan: 'Bardağın dolu tarafına bakalım'

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan "bardağını dolu tarafına bakalım" diyerek çok önemli mesajlarda bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atina’da! 6 Yıl sonra bir ilk, Erdoğan: 'Bardağın dolu tarafına bakalım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’ya 6 yıl sonra kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, Atina’da ilk olarak Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile görüştü. Erdoğan bu görüşmede, “Bardağın dolu tarafıyla konuşmak, gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.” dedi. Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönem mesajı verdi. Sakelaropulu, “Yunanistan ile Türkiye’nin, her zamankinden fazla mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir.” dedi.

Atina’ya 6 yıl sonra kritik ziyaret | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bardağın dolu tarafıyla konuşmak daha hayırlı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra komşu Yunanistan’a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Atina’da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. İki lider görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenleyerek yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli konularda farklı yaklaşımlar olduğunu bildiklerini ancak işbirliğini büyüterek bölgedeki barışı ileri düzeye götürme amacında olduklarını söyledi. Sakelaropulu, “Yunanistan ile Türkiye’nin, her zamankinden fazla mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir.” dedi.

Atina’ya 6 yıl sonra kritik ziyaret | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bardağın dolu tarafıyla konuşmak daha hayırlı olacak - 1Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde görüştü

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“BARDAĞIN DOLU TARAFIYLA KONUŞMAK ÇOK DAHA HAYIRLI OLACAK”

Sakelaropulu’nun ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan aldı. Erdoğan, 5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inandığını söyledi.

“Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda hangi alanlarda, ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'da.

Erdoğan, Atina'da ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Merkezindeki görüşmenin ardından Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ardından çalışma yemeğine katılacak.

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Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.


İki lider, basın toplantısının ardından çalışma yemeğine geçti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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