AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!

Küçükçekmece’de, AVM içinde bulunan güzellik merkezinin camlarını kırıp kadınları taciz ettiği ileri sürülen şahsı esnaf darp etti. Meydan dayağı atılan erkek şahsı polis gözaltına alırken, iş yerine saldırma ve darp anları kameralara yansıdı.

ELİ SOPALI ŞAHIS AVM İÇİNDE KORKU YARATTI

Olay, dün Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan bir AVM’de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Salı günü kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, güzellik merkezine gelerek fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Çarşamba günü tekrar gelen şahıs güzellik merkezinin camlarını kırarak çalışan kadınları taciz ettiği ileri sürüldü. Çalışanların yardım istediği esnaf, şahsı darp etmeye başladı. Tekmelerle darp edilen erkek şahıs, güvenlik görevlileri tarafından AVM’den çıkarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. İş yeri çalışanları ise şüpheliden şikayetçi oldu. Karakolda ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan adamın iş yerine sopa ile saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneşten açıklama: 'Davet bekliyorum'

Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!

Haberin Devamı

Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!

Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!