Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!

Bingöl merkeze bağlı Aşağı köy Şaban grup köy yolunda iki farklı noktada heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

YAYINLAMA
Google News
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!

Bingöl merkeze bağlı Aşağı köy Şaban grup köy yolunda iki farklı noktada heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

HEYELAN SIRASINDA ARAÇ GEÇMEMESİ ŞANS OLDU

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısıyla beraber Bingöl genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışların ardından merkeze bağlı Aşağı köy Şaban grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte dağdan kopan kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.

Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi mücize oldu!

Yaşanan heyelanın ardından Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu bölgede çalışma başlattı. Aynı güzergahta iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi mücize oldu!


Yolun kısa süre içinde tamamen ulaşıma açılması bekleniyor.

Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!

Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!

Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!
Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!
Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Son Haberler
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Çok Okunanlar
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!
Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!
Doğduğu günde öldü! Ailesiyle kutladığı son doğum günü oldu!
Doğduğu günde öldü! Ailesiyle kutladığı son doğum günü oldu!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?