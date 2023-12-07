Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz 2023’ten bu yana sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları yaptı. Bu kapsamda, 29 sokak satıcısı (torbacı) şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kararı alındı.

OPERASYONDA 27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde 36 ikamet ve iş yerine eş zamanlı olarak 105 ekip, 369 personel, 18 özel harekat ekibi, 6 narkotik dedektör köpeği, 1 dron ile hava destekli operasyon düzenlendi.

Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 290,67 gram esrar, 932,06 gram metamfetamin, 9,72 gram sentetik kannobinoid, 56 adet sentetik ecza, 2,04 gram eroin, 0,23 gram afyon sakızı, 1 adet kök kenevir, 9 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 2 adet hassas terazi, 5 adet 9 mm tabanca, 2 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet toplu tabanca, 8 adet şarjör, 4 adet av tüfeği, 142 adet fişek ve 25 bin 495 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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