Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!

Mersin'de sahilde avlanan balıkçı tekneleri denetlendi. Denetimler sırasında denizde başıboş sürüklenen 50 metre uzunluğunda ağ bulunurken, ağa takılan balıklar tekrar denize bırakıldı.
BALIKÇI TEKNELERİNE DENETLEME
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Balıkçı Barınağı sahil şeridinde botla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 10 tekne kontrol edilirken, 28 şahıs sorgulandı.
Denetimler sırasında ayrıca Mersin Limanı doğu mendirek başlangıç kısmından yaklaşık 100 metre mesafede şamandıraya takılı başıboş sürüklenen, 50 metre boyunca bir birine dolanmış halde dip ağı bulundu. Denizdeki başı boş ağ toplanırken, ağa takılan deniz canları ise doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.
Açıklamada, son bir hafta içerisinde 34 tekne kontrol edilirken, 74 şahsın sorgulandığı ve belgelerinin kontrol edildiği bildirildi.
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, İşte İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!
ABD’deki Nevada Üniversitesi’ kampüsüne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)