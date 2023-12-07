Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

SİLAH SESİNİN GELDİĞİ YÖNE GİDEN GÜVENLİK, VURULMUŞ ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu. Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü.

Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!

Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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