ABD’deki Nevada Üniversitesi’ kampüsüne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD’deki Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço netleşti. Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 3 kişinin öldüğü 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

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ABD’deki Nevada Üniversitesi’ kampüsüne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD’deki Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı açıklandı. Saldırganın da öldüğü bildirildi.

3 HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ AĞIR YARALI

ABD’deki Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço netleşti. Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 3 kişinin öldüğü 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. “Olay yerindeki müfettişlerimizden edinilen bilgiye göre, yerel bir hastanede hayatını kaybeden 3 kurban ile durumu kritik olan bir kurban var” denilen açıklamada, olayda saldırganın da öldüğü belirtildi. Nasıl öldüğü açıklanmayan saldırganın kimliği ve saldırıyı gerçekleştirme amacına dair bilgi ise paylaşılmadı.
Biden: “Normalleşmesine izin veremeyiz”

ABD Başkanı Joe Biden saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi’nin korkunç bir silahlı şiddet eylemiyle terörize edilen en son üniversite kampüsü olduğunu söyledi.

Eşi Jill Biden ile birlikte saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiklerini belirten Biden, “Ulusumuz sadece bu yıl 600'den fazla kitlesel silahlı saldırı ve silahlı şiddet eylemi nedeniyle yaklaşık 40 bin ölüm vakası yaşadı. Bu normal değildir. Bunun normalleşmesine asla izin veremeyiz” dedi. "Başkan olduğumdan bu yana attığımız tüm adımlara rağmen, karşı karşıya olduğumuz silah şiddeti salgını daha da fazlasını yapmamızı gerektiriyor” diyen Biden, “Ancak Kongre olmadan daha fazlasını yapamayız” ifadelerini kullandı. Biden, cumhuriyetçi milletvekillerinin silah şiddetini durdurmaya yönelik adımları atma konusunda Kongre'de demokratlarla birleşmesi gerektiğini vurguladı.

SİLAHLI SALDIRI ALARMI VERİLMİŞTİ

ABD’deki Nevada Üniversitesi’nin Las Vegas kampüsünde saat 11.45’te silahlı saldırı alarmı verilmiş, polis tarafından yapılan açıklamada üniversitenin Beam Hall binasında "aktif bir silahlı saldırı" yaşandığı belirtilmişti. Öğrencilere binayı boşaltma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılırken, olaya müdahale edildiği kaydedilmişti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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