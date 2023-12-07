Düzce’de mahalleyi sokağa döken yangın, tam 4 saatte kontrol altına alındı!

Düzce’de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

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Düzce’de mahalleyi sokağa döken yangın, tam 4 saatte kontrol altına alındı!

Düzce’de iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Evde soğutma çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Yangın Koçyazı Mahallesi Ovalı Sokak üzerinde bulunan bahçe içerisindeki iki katlı evde meydana geldi. Ağaçlık alan içerisinde bulunan evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürme çalışmalarına başladı.

ÇEVRE BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle kıvılcımların evlerine gelebileceğini düşünen mahalle sakinleri sokağa dökülürken, polis ekipleri alev topuna dönen ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Düzce’de mahalleyi sokağa döken yangın, tam 4 saatte kontrol altına alındı!

KISMİ ÇÖKMELER YAŞANDI

Alevlerin iki katı da sarması sebebi ile binada kısmi çökmeler meydana geldi. Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar iki katlı evde soğutma çalışması yapmaya devam edecek.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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