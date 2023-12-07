Bursa barajından sevindiren haber! Son 8 yılın en iyi seviyesine ulaştı!

Bursa'da son haftalardaki yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. 10 günde Bursa'nın içme suyunu karşılayan iki barajının ortalama doluluk oranı yüzde 10.5 artış göstererek yüzde 44'den 54.5'e yükseldi.

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Bursa barajından sevindiren haber! Son 8 yılın en iyi seviyesine ulaştı!

Bursa'da son haftalardaki yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. 10 günde Bursa'nın içme suyunu karşılayan iki barajının ortalama doluluk oranı yüzde 10.5 artış göstererek yüzde 44'den 54.5'e yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 71, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 38 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 54,5 olarak tespit edildi.

Bursa barajından sevindiren haber! Son 8 yılın en iyi seviyesine ulaştı!

SON 8 YILIN EN İYİ SU SEVİYESİ

Bursa'da son yağışlarla birlikte dolmaya başlayan şehrin içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları doluluk oranı son sekiz yılın en iyi seviyesine ulaştı. En son 2015 yılının 6 Aralık tarihinde iki barajın ortalama su seviyesi 56,5 olurken, geçen yıl yüzde 41 doluluk oranına sahip Doğancı Barajı’nı besleyen Nilüfer Barajında su kalmamıştı.

Bursa barajından sevindiren haber! Son 8 yılın en iyi seviyesine ulaştı!

Bursa barajından sevindiren haber! Son 8 yılın en iyi seviyesine ulaştı!


Yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyarmaya devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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