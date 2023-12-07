İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar

İkinci el araç satışlarında fahiş fiyat artışları ile ilgili bakanlık tarafından alınan yüksek satışlara ilişkin satışlar 6 ay daha uzatıldı. Aykırılık teşkil eden işlemlere noterlik tarafından engel getirildi İşte diğer tüm detaylar.

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İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2024'ten itibaren 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.

6AY DAHA UZATILDI

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektöründe geçen aylarda ortaya çıkan spekülatif fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda otomotiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla söz konusu yönetmelikte değişiklikler yapılarak, "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile "ilan kısıtlamasına" ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmişti.

Düzenlemelerin, otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine ve tüketicilerin lehine olduğunun tespit edilmesi üzerine yeniden uzatılmasına karar verildi.

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AYKIRILIK TEŞKİL EDEN İŞLEMLERE NOTERLİKTEN ENGEL

Öte yandan, "6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması"na aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulaması da sürecek.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine" aykırı satışları, noterlikler nezdinde engellenecek.

Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan "ilan yoluyla pazarlaması" da 1 Temmuz 2024'e kadar yapılamayacak. Düzenleme ile Bakanlığın bu tarihi 6 aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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