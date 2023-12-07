Çuvallara dadanan kargalara, esnaf bakın nasıl çözüm buldu?

Erzurum'un en eski semtlerinden biri olan Gürcükapı'da asırlardan beridir devam eden ticaret hayatı zaman zaman renkli görüntülere de sebep oluyor.

YAYINLAMA
Google News
Çuvallara dadanan kargalara, esnaf bakın nasıl çözüm buldu?

Erzurum'da ceviz çuvallarına musallat olan kargalarla baş edemeyen esnaf, onlara günlük olarak pay vermek zorunda kalıyor.

ÇEREZ ÇUVALLARINA DADANAN KARGALARA ESNAFI BEZDİRDİ

Erzurum'un en eski semtlerinden biri olan Gürcükapı'da asırlardan beridir devam eden ticaret hayatı zaman zaman renkli görüntülere de sebep oluyor. Halk arasında Hacılar Hanı ya da Habip Baba Çarşısı olarak bilinen yerde aktarlar ve çerez satıcıları yoğunlukta bulunuyor.

Çuvallara dadanan kargalara, esnaf bakın nasıl çözüm buldu?

Çarşıda dükkanların önüne konulan ürünlere ise kargalar uzun zamandır musallat oldu ve esnafı adeta bıkkınlık noktasına getirdi. Özellikle kabuklu cevizleri ustalıkla çalan hırsız kargalarla baş edemeyeceğini anlayan esnaf, artık onlara günlük belirli miktarda kabuklu ceviz veriyor.


Aktarda çalışan Asaf Kellecioğlu, kargaların önce çuvallardan cevizleri aldıklarını fark ettiklerini, bununla baş edemeyince günlük yaklaşık bir kilo cevizi araçların üzerine bıraktıklarını ve kargaların rutin olarak her gün gelip aldıklarını söyledi.

İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylarİkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar

Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Depreme denizin altında balık avlarken yakalandı! Korku dolu anları amatör kamerayla böyle kaydetti!
Depreme denizin altında balık avlarken yakalandı! Korku dolu anları amatör kamerayla böyle kaydetti!
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Yargıtay’dan işçiye "haftalık izin" müjdesi! Artık mahsup edilemeyecek!
Yargıtay’dan işçiye "haftalık izin" müjdesi! Artık mahsup edilemeyecek!
Adı da, konumu da sır gibi saklanıyor! Definecilerden bezen köylüler, çareyi bu yazı yazmakta buldu!
Adı da, konumu da sır gibi saklanıyor! Definecilerden bezen köylüler, çareyi bu yazı yazmakta buldu!
Son Haberler
50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi!
50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi!
Çuvallara dadanan kargalara, esnaf bakın nasıl çözüm buldu?
Çuvallara dadanan kargalara, esnaf bakın nasıl çözüm buldu?
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!
Bekarları umutlandıran haber! Yeni evlenecek olan çiftlere devlet 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli 150 bin TL kredi verecek!
Bekarları umutlandıran haber! Yeni evlenecek olan çiftlere devlet 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli 150 bin TL kredi verecek!
Kışın ağır yaşandığı bölgelerde yaban hayvanları unutulmadı!
Kışın ağır yaşandığı bölgelerde yaban hayvanları unutulmadı!
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?
Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!
Çanakkale’de ilginç açılış, doğalgaz bağlanılan evin sahibi keman çaldı!
Çanakkale’de ilginç açılış, doğalgaz bağlanılan evin sahibi keman çaldı!
Eşi ölen kadın kolları sıvayıp çay ocağının başına geçti!
Eşi ölen kadın kolları sıvayıp çay ocağının başına geçti!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?