Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde, çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği görüldü.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde kara harekatına devam eden İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.
Kassam Tugayları, Gazze şehrinin Shuja'iyya Mahallesi’nde İsrail birliklerine ait zırhlı araçlara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı. Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha olduğu ve alevler içinde kaldığı görüldü.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)