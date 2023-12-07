Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, bir gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

"SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜK"

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı.

Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?

KÜFÜR ETTİ, TEKME SALLADI

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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