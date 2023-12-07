Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’a geldi.

YAYINLAMA
Google News
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğru ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Putin, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yemame Sarayı'nda bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!

Putin görüşme öncesi yaptığı konuşmada, "Davetiniz için teşekkür ederim. Sizi Moskova'ya bekliyorduk. Koşullara göre planlar yapıldı. Ancak daha önce de söylediğim gibi hiçbir şey Rusya - Suudi Arabistan dostane ilişkilerinin gelişmesini engelleyemez. Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlı bir ziyaret için bölgede bulunduğum sırada davetinizden faydalanarak sizinle ve diğer tüm dostlarımızla görüştüm. Ancak bir sonraki görüşme Moskova'da olmalı" dedi.

Putin ve Selman’ın görüşmede, petrol fiyatlarının yanı sıra Gazze Şeridi, Ukrayna, Yemen ve Suriye’deki son durumu ele almaları bekleniyor. Putin ve Selman en son Ekim 2019'dan yüz yüze görüşmüştü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!

Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumuBu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu

Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?

Son dakika... İYİ Parti'de istifalar durmuyor! İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da istifa etti!Son dakika... İYİ Parti'de istifalar durmuyor! İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da istifa etti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!
Tayland'da sokakta bulunan 4 metrelik dev piton korku yarattı!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'dan tepki!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'dan tepki!
İnsani yardım taşıyan tırlar, Gazze Şeridi'ne girmeye başladı!
İnsani yardım taşıyan tırlar, Gazze Şeridi'ne girmeye başladı!
Rusya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var!
Rusya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var!
Son Haberler
50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi!
50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi!
Çuvallara dadanan kargalara, esnaf bakın nasıl çözüm buldu?
Çuvallara dadanan kargalara, esnaf bakın nasıl çözüm buldu?
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!
Resmi Gazete'de yayınlandı! İkinci el otomobilde yeni karar! 6 ay daha uzatıldı!
Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait kargo gemisine işte böyle el koydu!
Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait kargo gemisine işte böyle el koydu!
Nikol Paşinyan duyurdu! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaştı
Nikol Paşinyan duyurdu! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaştı
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?
Park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı! Yakalanınca bakın kendini nasıl savundu?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine ait zırhlı araçları tek tek vurdu!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemame Sarayı'nda!
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti! Peki bu karar hangi Suriyelileri kapsıyor?
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti! Peki bu karar hangi Suriyelileri kapsıyor?
İsrailli askerlerden Türkiye'yi hedef alan saldırı! Mavi Marmara Anıtı'nı yıktılar!
İsrailli askerlerden Türkiye'yi hedef alan saldırı! Mavi Marmara Anıtı'nı yıktılar!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?