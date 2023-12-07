İzmir'de eli silahlı şahıs berberi bastı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, içerisinde müşteriler olan berber dükkanında bir şahsın uğradığı silahlı saldırı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
İzmir'de eli silahlı şahıs berberi bastı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, içerisinde müşteriler olan berber dükkanında bir şahsın uğradığı silahlı saldırı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde müşterilerin bulunduğu berber dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, yanındaki tabancayla dükkan içerisinde oturan Soner D.’ye (30), ateş etti.

İzmir'de eli silahlı şahıs berberi bastı!

Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Ayağından yaralanan Soner D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan saldırı anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koltukta oturan Soner D.’nin bacağından vurulması ve dükkan içerisindeki esnaf ile müşterilerin yaşadığı panik anları yer aldı.

Öte yandan, polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda kar maskeli saldırganın F.M., isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Maaşı bağlanmayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!Maaşı bağlanmayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!

Düzce’de mahalleyi sokağa döken yangın, tam 4 saatte kontrol altına alındı!Düzce’de mahalleyi sokağa döken yangın, tam 4 saatte kontrol altına alındı!

Bursa barajından sevindiren haber! Son 8 yılın en iyi seviyesine ulaştı!Bursa barajından sevindiren haber! Son 8 yılın en iyi seviyesine ulaştı!

50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi!50 tavuğu ortadan kaybolan adam, gerçeği güvenlik kamerasından öğrendi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!
Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!
Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
Son Haberler
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Çok Okunanlar
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
İkinci el araç satışlarında yeni gelişme! 6 Ay daha uzatıldı, İşte detaylar
Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!
Hastane bahçesinde kanlı infaz! Alnından vurulmuş halde bulundu!
Doğduğu günde öldü! Ailesiyle kutladığı son doğum günü oldu!
Doğduğu günde öldü! Ailesiyle kutladığı son doğum günü oldu!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?