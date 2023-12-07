Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen şahıslar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen şahıslar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen olayda, bir grup, köpeklerini öldüresiye dövüştürüp çevresini sararak izledi. Köpeklere, “haydi oğlum saldır” diye bağıran şahıslar, kanlar içerisinde kalan köpekleri tahrik etmeye çalıştı. O anlar da şahıslar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki gördü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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