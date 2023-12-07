Kafasını soktuğu yerden çıkaramayan tilki telef oldu!

Artvin’in Yusufeli ilçesinde ormanlık alana gelişi güzel atılan bir plastik kaba kafasını sokan tilki çıkartamayınca telef oldu.
Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde, yiyecek ararken kafasını plastik bir kabın içine sıkışan tilki ölü olarak bulundu. Yol kenarında ölmüş halde duran tilkiyi fark edenler, aracından inerek yardım etmek istedi.
Tilkinin çoktan öldüğünü fark eden vatandaşlar, o anı fotoğraflayıp çevreye gelişi güzel atılan çöplerin nelere sebebiyet verdiğini gösterdiler.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)