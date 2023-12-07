Balıkesir'de sahte zeytinyağı üreten şebekeye baskın!

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı imaline yönelik 2 şüpheliye ait 4 araca ve 3 adrese gerçekleştirdikleri operasyonda 20 bin litre sahte zeytin yağı ve çok sayıda sahte ürün ele geçirirken, 2 şüpheliyi göz altına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşın sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretimi ve satışına yönelik yapılan istihbari operasyonda, Altıeylül ilçesinde, zeytin yağı aroması ve gıda boyası kullanarak sahte zeytinyağı üretimi yapıp piyasada ve semt pazarlarında satışını sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 2 şüpheliye ait 4 araç ve 3 adreste İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince müşterek icra edilen operasyonda; 20bin 549 litre sahte zeytin yağı, 2 bin 500 kilogram sahte zeytin yağı sabunu, 7bin 772 kilogram sahte bal, 3bin 129 kilogram sahte pekmez, bin 200 sahte arı sütü, 100 kilogram sahte tahin, 3 bin 500 sahte etiket, bir bal ısıtma makinesi ve sahte ürünleri piyasaya sürmek için kullanılan 32bin 61 boş teneke, plastik bidon ve şişe ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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