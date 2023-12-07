Balıkesir'de sahte zeytinyağı üreten şebekeye baskın!

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı imaline yönelik 2 şüpheliye ait 4 araca ve 3 adrese gerçekleştirdikleri operasyonda 20 bin litre sahte zeytin yağı ve çok sayıda sahte ürün ele geçirirken, 2 şüpheliyi göz altına aldı.

YAYINLAMA
Google News
Balıkesir'de sahte zeytinyağı üreten şebekeye baskın!

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı imaline yönelik 2 şüpheliye ait 4 araca ve 3 adrese gerçekleştirdikleri operasyonda 20 bin litre sahte zeytin yağı ve çok sayıda sahte ürün ele geçirirken, 2 şüpheliyi göz altına aldı.

Balıkesir'de sahte zeytinyağı üreten şebekeye baskın!

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşın sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretimi ve satışına yönelik yapılan istihbari operasyonda, Altıeylül ilçesinde, zeytin yağı aroması ve gıda boyası kullanarak sahte zeytinyağı üretimi yapıp piyasada ve semt pazarlarında satışını sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 2 şüpheliye ait 4 araç ve 3 adreste İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince müşterek icra edilen operasyonda; 20bin 549 litre sahte zeytin yağı, 2 bin 500 kilogram sahte zeytin yağı sabunu, 7bin 772 kilogram sahte bal, 3bin 129 kilogram sahte pekmez, bin 200 sahte arı sütü, 100 kilogram sahte tahin, 3 bin 500 sahte etiket, bir bal ısıtma makinesi ve sahte ürünleri piyasaya sürmek için kullanılan 32bin 61 boş teneke, plastik bidon ve şişe ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu! Güneş'ten açıklama: 'Davet bekliyorum'

AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!

Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!

Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kafasını soktuğu yerden çıkaramayan tilki telef oldu!
Kafasını soktuğu yerden çıkaramayan tilki telef oldu!
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
AVM içindeki güzellik merkezine sopa ile saldıran şahısa esnaftan dayak!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Sağanak yağış heyelana yol açtı! Biranda kapanan yoldan araç geçmemesi şans oldu!
Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!
Kablo hırsızının görüntüleri bu kadar da olmaz dedirtti!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da, tarihi görüşme fotoğraflara böyle yansıdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da, tarihi görüşme fotoğraflara böyle yansıdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atina’da! 6 Yıl sonra bir ilk, Erdoğan: 'Bardağın dolu tarafına bakalım'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atina’da! 6 Yıl sonra bir ilk, Erdoğan: 'Bardağın dolu tarafına bakalım'
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı Meclis'te ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı Meclis'te ziyaret etti
Balıkesir'de sahte zeytinyağı üreten şebekeye baskın!
Balıkesir'de sahte zeytinyağı üreten şebekeye baskın!
Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
Ağrıda nefes kesen operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşine saldıran 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Maaşı bağlanamayan EYT'lilere çok önemli uyarı! Sigorta giriş tarihine dikkat!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Aralık Perşembe hava durumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da, tarihi görüşme fotoğraflara böyle yansıdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da, tarihi görüşme fotoğraflara böyle yansıdı
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Araç kullanıcılarına bir sevindirici haber daha! Motorine arka arkaya ikinci indirim, Güncel İstanbul Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Sahildeki balıkçı tekneleri tek, tek denetleniyor!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Çankırı’da insanlık dışı olay! Hayvanseverleri ayağa kaldıran işte o görüntüler!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?