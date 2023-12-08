Ege denizinde görüntülenen hortum korkuttu!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında hortum oluştu.

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Ege denizinde görüntülenen hortum korkuttu!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında çıkan hortum balıkçılar tarafından görüntülendi.

DENİZDE GÖRÜNTÜLENEN HORTUM PANİĞE NEDEN OLDU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında hortum oluştu. Paniğe neden olan hortum, balıkçılar tarafından görüntülendi. Bir süre etkisini gösteren hortum, kıyıya varmadan gözden kayboldu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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