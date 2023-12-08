Herşeyin küle döndüğü konteynerde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar gelmedi!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında işçilerin kaldığı 3 konteyner küle dönerken, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının sadece kenarları yandı.

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Herşeyin küle döndüğü konteynerde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar gelmedi!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında işçilerin kaldığı 3 konteyner küle dönerken, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının sadece kenarları yandı.

KURAN-I KERİM'DE AYETLERİNİN BULUNDUĞU YERLERDE YANIK OLMADIĞINI FARK ETTİLER

Olay, Atatürk Mahallesi 3150 Sokak'ta bulunan şantiyenin konteyner bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede işçilerin konakladığı 3 konteyneri sardı. Durumu fark eden işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Herşeyin küle döndüğü konteynerde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar gelmedi!

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, birçok eşya ve konteyner küle döndü. Konteynerler ve eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in bazı sayfaları alevlerin arasından sağlam çıktı. Kur’an-ı Kerim’in sayfalarının sadece kenarlarının yandığı görüldü.

Herşeyin küle döndüğü konteynerde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar gelmedi!

O anları görüntüleyen İbrahim Hakkı Yalçın, "Yangında yanmayan tek şey Allah'ın kelamı oldu" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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