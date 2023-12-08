Herşeyin küle döndüğü konteynerde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar gelmedi!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında işçilerin kaldığı 3 konteyner küle dönerken, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının sadece kenarları yandı.

KURAN-I KERİM'DE AYETLERİNİN BULUNDUĞU YERLERDE YANIK OLMADIĞINI FARK ETTİLER

Olay, Atatürk Mahallesi 3150 Sokak'ta bulunan şantiyenin konteyner bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede işçilerin konakladığı 3 konteyneri sardı. Durumu fark eden işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, birçok eşya ve konteyner küle döndü. Konteynerler ve eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in bazı sayfaları alevlerin arasından sağlam çıktı. Kur’an-ı Kerim’in sayfalarının sadece kenarlarının yandığı görüldü.

O anları görüntüleyen İbrahim Hakkı Yalçın, "Yangında yanmayan tek şey Allah'ın kelamı oldu" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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