2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!

Seçimlere 38. kala Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimleri için İstanbul 1. Bölge, İstanbul 2. Bölge ve İstanbul 3. Bölge milletvekili listesini açıkladı. Açıklanan listelerde Pendik'ten 4 aday listede yerini alırken Alpi Diş yönetim kurulu başkanı Murat Şahin 5. sıradan aday gösterilerek meclise girmeye en yakın aday oldu.

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2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!

MHP'nin İstanbul milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun son teslimine 3 gün kala açıklandı. Öte yandan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, liyakat kriterleri esas alınarak milletvekili aday listelerinin açıklanacağını duyurmuştu. O listeler belli oldu.

PENDİK'TEN 4 MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTEDE YER ALDI

36 kişiden oluşan İstanbul 1. Bölge aday listesinde nüfusu 800 bini bulunan Pendik'ten 4 milletvekili adayı gösterildi. Bu isimler sırasıyla Murat Şahin, Büşra Düzgün Kaya, Hilal Dilber ve Mücahit Güngör...

MECLİSE EN YAKIN İSİM MURAT ŞAHİN

Bilindiği üzere milletvekili listelerinde yer almak kadar listedeki sırada çok önemli bir detaya sahip. Bu kapsamda Murat Şahin 5.sıradan, Büşra Düzgün Kaya 8. sırada, Hilal Dilber 9.sırada, Mücahit Güngör ise listede 30. sırada yer aldı.

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Murat Şahin

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Büşra Düzgün Kaya

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Hilal Dilber
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Mücahit Güngör

Tüm liste ise şu şekilde;

İSTANBUL 1. BÖLGE ADAYLARI:

  1. EDİP SEMİH YALÇIN
  2. İZZET ULVİ YÖNTER
  3. MEMET BÜLENT KARATAŞ
  4. NEVZAT ÜNLÜTÜRK
  5. MURAT ŞAHİN
  6. ŞAHİN GÜRZ
  7. FADİME ERSOY DURSUN
  8. BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
  9. HİLAL DİLBER
  10. AFŞİN BİRBEN
  11. İREM ÇELİK
  12. ERDEM DOĞRUER
  13. YİĞİT EMRE ALTUN
  14. FATİH ERYILMAZ
  15. FEVZİYE HASASU
  16. BAYRAM BİNİCİ
  17. AYSUN TURGUT BEŞOLUK
  18. CAN ILDIRI
  19. GÖKSAL BEŞKAYA
  20. FİKRİ AY
  21. İLKER ÇAKIROĞLU
  22. YUNUS EMRE DURMUŞ
  23. ŞENEL USTABAŞI
  24. GÖKMEN KAYIKÇI
  25. CEMAL ALTUNHAN
  26. FATİH KAYA
  27. MAHMUT COŞKUN
  28. MURAT CAN AYDIN
  29. SERDAR BIYIKOĞLU
  30. MÜCAHİT GÜNGÖR
  31. MUSTAFA YETER
  32. HALİL İBRAHİM UZ
  33. SUAT ALTUNKAYNAK
  34. UMUT AKBULUT
  35. OKAN ERTORUN

İSTANBUL 2. BÖLGE ADAYLARI:

  1. CELAL ADAN
  2. CEMAL ÇETİN
  3. FERHAT ÇAKIROĞLU
  4. NUR TUBA AKTAY
  5. NİYAZİ PAKSOY
  6. BİROL GÜR
  7. YÜKSEL KALECİ
  8. GÜLLÜ YENER
  9. MAHMUT YALÇIN
  10. TUĞRUL GÖK
  11. AYHAN ARAS
  12. FEİME AKINCI
  13. NEVRA İMAMOĞLU
  14. MEHMET ÇETİN
  15. RECEP YAVAŞ
  16. ALİ ATABEYOĞLU
  17. ERHAN ÜSTÜNBAŞ
  18. SERKAN BÜYÜK
  19. MURAT SANCAK
  20. ERKAN ÖZÇELİK
  21. CANER ÖNER
  22. BEYDA NUR AYÇETİN
  23. FERDA KAPUCUOĞLU
  24. NECDET ÖZTÜRK
  25. SERDAR DOYURAN
  26. ALİCAN ERDOĞAN
  27. CELAL DENİZ

İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI:

  1. FETİ YILDIZ
  2. İSMAİL FARUK AKSU
  3. HAYATİ ARKAZ
  4. ARZU ERDEM
  5. GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
  6. DAVUT HASKIRIŞ
  7. AHMET SAVAŞ ÇOLAK
  8. ÖZGE TEKOĞULLARI
  9. AYLİN YÜKSEL ÜLKER
  10. METİN ARI
  11. BAHATTİN ŞENGÜL
  12. OSMAN BÜYÜKKAYA
  13. UYGAR ORAL ÖZTÜRK
  14. ALPARSLAN ÇATAK
  15. İLKAY KAYMAK
  16. DİLARA ERKUT
  17. ASLIHAN SOYLU
  18. MUSTAFA SEPİN
  19. JASMİNA TÜRKOĞLU
  20. VOLKAN BÜYÜKUSTA
  21. NERGİS GÖK
  22. OKAN DEMİR
  23. MESUT YILDIRIM
  24. MUSTAFA ALP
  25. MEHMET BAŞAK
  26. MEHMET ŞENER ÇELİK
  27. BEKİR SITKI KARAUSTA
  28. MEHMET GALİP DERE
  29. ENES YILMAZ
  30. MEHMET SIDDIK KAPLAN
  31. HAKAN ÖZTÜRK
  32. MEHMET GÜRBÜZ
  33. FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
  34. MEHMET ALİ ÖZEL
  35. MUHAMMED RAFET YİĞİT
  36. BÜLENT ÖZCAN

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