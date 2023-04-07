2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!

MHP'nin İstanbul milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun son teslimine 3 gün kala açıklandı. Öte yandan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, liyakat kriterleri esas alınarak milletvekili aday listelerinin açıklanacağını duyurmuştu. O listeler belli oldu.
PENDİK'TEN 4 MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTEDE YER ALDI
36 kişiden oluşan İstanbul 1. Bölge aday listesinde nüfusu 800 bini bulunan Pendik'ten 4 milletvekili adayı gösterildi. Bu isimler sırasıyla Murat Şahin, Büşra Düzgün Kaya, Hilal Dilber ve Mücahit Güngör...
MECLİSE EN YAKIN İSİM MURAT ŞAHİN
Bilindiği üzere milletvekili listelerinde yer almak kadar listedeki sırada çok önemli bir detaya sahip. Bu kapsamda Murat Şahin 5.sıradan, Büşra Düzgün Kaya 8. sırada, Hilal Dilber 9.sırada, Mücahit Güngör ise listede 30. sırada yer aldı.
Murat Şahin
Büşra Düzgün Kaya
Hilal Dilber
Mücahit Güngör
Tüm liste ise şu şekilde;
İSTANBUL 1. BÖLGE ADAYLARI:
- EDİP SEMİH YALÇIN
- İZZET ULVİ YÖNTER
- MEMET BÜLENT KARATAŞ
- NEVZAT ÜNLÜTÜRK
- MURAT ŞAHİN
- ŞAHİN GÜRZ
- FADİME ERSOY DURSUN
- BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
- HİLAL DİLBER
- AFŞİN BİRBEN
- İREM ÇELİK
- ERDEM DOĞRUER
- YİĞİT EMRE ALTUN
- FATİH ERYILMAZ
- FEVZİYE HASASU
- BAYRAM BİNİCİ
- AYSUN TURGUT BEŞOLUK
- CAN ILDIRI
- GÖKSAL BEŞKAYA
- FİKRİ AY
- İLKER ÇAKIROĞLU
- YUNUS EMRE DURMUŞ
- ŞENEL USTABAŞI
- GÖKMEN KAYIKÇI
- CEMAL ALTUNHAN
- FATİH KAYA
- MAHMUT COŞKUN
- MURAT CAN AYDIN
- SERDAR BIYIKOĞLU
- MÜCAHİT GÜNGÖR
- MUSTAFA YETER
- HALİL İBRAHİM UZ
- SUAT ALTUNKAYNAK
- UMUT AKBULUT
- OKAN ERTORUN
İSTANBUL 2. BÖLGE ADAYLARI:
- CELAL ADAN
- CEMAL ÇETİN
- FERHAT ÇAKIROĞLU
- NUR TUBA AKTAY
- NİYAZİ PAKSOY
- BİROL GÜR
- YÜKSEL KALECİ
- GÜLLÜ YENER
- MAHMUT YALÇIN
- TUĞRUL GÖK
- AYHAN ARAS
- FEİME AKINCI
- NEVRA İMAMOĞLU
- MEHMET ÇETİN
- RECEP YAVAŞ
- ALİ ATABEYOĞLU
- ERHAN ÜSTÜNBAŞ
- SERKAN BÜYÜK
- MURAT SANCAK
- ERKAN ÖZÇELİK
- CANER ÖNER
- BEYDA NUR AYÇETİN
- FERDA KAPUCUOĞLU
- NECDET ÖZTÜRK
- SERDAR DOYURAN
- ALİCAN ERDOĞAN
- CELAL DENİZ
İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI:
- FETİ YILDIZ
- İSMAİL FARUK AKSU
- HAYATİ ARKAZ
- ARZU ERDEM
- GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
- DAVUT HASKIRIŞ
- AHMET SAVAŞ ÇOLAK
- ÖZGE TEKOĞULLARI
- AYLİN YÜKSEL ÜLKER
- METİN ARI
- BAHATTİN ŞENGÜL
- OSMAN BÜYÜKKAYA
- UYGAR ORAL ÖZTÜRK
- ALPARSLAN ÇATAK
- İLKAY KAYMAK
- DİLARA ERKUT
- ASLIHAN SOYLU
- MUSTAFA SEPİN
- JASMİNA TÜRKOĞLU
- VOLKAN BÜYÜKUSTA
- NERGİS GÖK
- OKAN DEMİR
- MESUT YILDIRIM
- MUSTAFA ALP
- MEHMET BAŞAK
- MEHMET ŞENER ÇELİK
- BEKİR SITKI KARAUSTA
- MEHMET GALİP DERE
- ENES YILMAZ
- MEHMET SIDDIK KAPLAN
- HAKAN ÖZTÜRK
- MEHMET GÜRBÜZ
- FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
- MEHMET ALİ ÖZEL
- MUHAMMED RAFET YİĞİT
- BÜLENT ÖZCAN