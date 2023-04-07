AK Parti'den Binali Yıldırım DSP'yi ziyaret etti! DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği sinyallerini verdi!

Dün saat 15.00 sıralarında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk partisi Geneş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DSP'yi ziyaret ederek Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Önder Aksakal, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan ilişkisinden dolayı olumsuz olabileceğini ifade etmişti. Bugün ise AK Partili Binali Yıldırım ile görüşerek basın açıklamasında bulundu. Açıklamalarda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Cumhur İttifakı'na olumlu bakarken parti içinde bir karar vererek bugün saat 16:00 sıralarında açıklama yapacaklarını duyurdu.

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"BU SEÇİMLERDE BERABER YOL YÜRÜYECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK"

Binali Yıldırım ise yaptığı basın açıklamasında; "14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. O seçim çerçevesinde partiler, programlarıyla ittifaklarıyla millete kendilerini ifade ediyorlar. DSP deyince rahmetli Ecevit'i rahmetli Erbakan hocamızı anmadan olmaz. Onlar bu ülkenin egemenliğinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs'ın fatihleridir.

Bu seçimler ülkemizin bölgede hükümranlığının ve emperyal hedeflerin bir çekişmesi olacağını öngörüyoruz. Bu bizim öngörümüz değil dış çevrelerde ortaya konulan bir hakikat. Bu seçimlerde beraber yol yürüyeceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye ve arkadaşlarına ilettik. Kendileri değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur."

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"KATKILARIMIZI SUNMAK İSTİYORUZ"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, "Bu değerli öneriyi biz de emekten yana sol bir parti olarak katkılarımızı sunmak istediğimizi, yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacağı görüşünü paylaştık. Başkanlık kurulunda tartışarak halkımızla paylaşarak, bizi kabul ederlerse ziyaret planlıyoruz." dedi.