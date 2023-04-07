Mustafa Varank Togg ile yollarda! Sultanbeyli Belediyesine Togg aracı ile geldi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sultanbeyli Belediyesine yerli otomobil Togg ile geldi. Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Başkan Hüseyin Keskin ile birlikte 0015 plakalı Togg aracının önünde fotoğraf çektirdi.

YAYINLAMA
Google News
Mustafa Varank Togg ile yollarda! Sultanbeyli Belediyesine Togg aracı ile geldi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Sultanbeyli’de düzenlenen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katıldı. Bakan Varank, açılış programı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile geldiği görüldü.

HALKIN İLGİSİ YOĞUNDU

Bakan Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve berberindekiler, açılış programı öncesinde kırmızı renkli ve 0015 plakalı Togg otomobili önünde bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Sultanbeyli sakinlerinin Togg otomobiline ilgisi yoğun oldu. Kendisine bir gazetecinin sorduğu ‘Sultanbeyli’ye Togg ile geldiniz’ sorusu üzerine Bakan Varank, “Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi Togg ile geldik” dedi.

Mustafa Varank Togg ile yollarda! Sultanbeyli Belediyesine Togg aracı ile geldi!Mustafa Varank Togg ile yollarda! Sultanbeyli Belediyesine Togg aracı ile geldi!

İlgili Haberler
DSP Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
DSP Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü! Mescid-i Aksa saldırısı ele alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü! Mescid-i Aksa saldırısı ele alındı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze saldırılarını sert bir dille kınadı! Akar: Bu saldırıları derhal durdurmalıdır!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze saldırılarını sert bir dille kınadı! Akar: Bu saldırıları derhal durdurmalıdır!
Mevlüt Çavuşoğlu Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi! Lavrov "ABD tek taraflı olarak yeni bir Dünya düzeni kurmaya çalışıyor" dedi!
Mevlüt Çavuşoğlu Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi! Lavrov "ABD tek taraflı olarak yeni bir Dünya düzeni kurmaya çalışıyor" dedi!
AK Parti'den Binali Yıldırım DSP'yi ziyaret etti! DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği sinyallerini verdi!
AK Parti'den Binali Yıldırım DSP'yi ziyaret etti! DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği sinyallerini verdi!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
DSP Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
DSP Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü! Mescid-i Aksa saldırısı ele alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü! Mescid-i Aksa saldırısı ele alındı!
Osmangazi Belediyesi, yetim çocuklarla iftar sofrasında birarada
Osmangazi Belediyesi, yetim çocuklarla iftar sofrasında birarada
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze saldırılarını sert bir dille kınadı! Akar: Bu saldırıları derhal durdurmalıdır!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze saldırılarını sert bir dille kınadı! Akar: Bu saldırıları derhal durdurmalıdır!
Son Haberler
MHP'nin 2023 milletvekili aday listesi açıklandı! 81 İl TAM LİSTE
MHP'nin 2023 milletvekili aday listesi açıklandı! 81 İl TAM LİSTE
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10 ilde personel alımını başlattı! En az 10.000 TL maaşı var: Başvuru şartları duyuruldu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10 ilde personel alımını başlattı! En az 10.000 TL maaşı var: Başvuru şartları duyuruldu
Shakira'nın bedduaları tuttu! Shakira'yı aldatan Pique aldatıldı!
Shakira'nın bedduaları tuttu! Shakira'yı aldatan Pique aldatıldı!
Binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nda memur olacak! Bu kadrolara yüksek maaşla personel alımı başlıyor: Son tarihi kaçıran pişman olacak!
Binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nda memur olacak! Bu kadrolara yüksek maaşla personel alımı başlıyor: Son tarihi kaçıran pişman olacak!
(TÜRKSOY) üyesi ülkelerin UNESCO'daki sözcülüğü ve dönem başkanlığı Türkiye'den Azerbaycan'a devredildi
(TÜRKSOY) üyesi ülkelerin UNESCO'daki sözcülüğü ve dönem başkanlığı Türkiye'den Azerbaycan'a devredildi
Libidoyu Düşüren Şeyler Nelerdir, Libidoyu Hangi Yiyecek ve İçecekler Düşürür?
Libidoyu Düşüren Şeyler Nelerdir, Libidoyu Hangi Yiyecek ve İçecekler Düşürür?
Çok Okunanlar
AK Parti'den Binali Yıldırım DSP'yi ziyaret etti! DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği sinyallerini verdi!
AK Parti'den Binali Yıldırım DSP'yi ziyaret etti! DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği sinyallerini verdi!
Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Ayasun isminin anlamı nedir, Ayasun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ayasun isminin anlamı nedir, Ayasun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aysuna isminin anlamı nedir, Aysuna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aysuna isminin anlamı nedir, Aysuna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneş Yanığına Ne İyi Gelir? Yanık Sırasında Neler Yapılmalı!
Güneş Yanığına Ne İyi Gelir? Yanık Sırasında Neler Yapılmalı!
Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!