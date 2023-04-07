Mustafa Varank Togg ile yollarda! Sultanbeyli Belediyesine Togg aracı ile geldi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Sultanbeyli’de düzenlenen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katıldı. Bakan Varank, açılış programı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile geldiği görüldü.

HALKIN İLGİSİ YOĞUNDU

Bakan Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve berberindekiler, açılış programı öncesinde kırmızı renkli ve 0015 plakalı Togg otomobili önünde bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Sultanbeyli sakinlerinin Togg otomobiline ilgisi yoğun oldu. Kendisine bir gazetecinin sorduğu ‘Sultanbeyli’ye Togg ile geldiniz’ sorusu üzerine Bakan Varank, “Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi Togg ile geldik” dedi.