Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü! Mescid-i Aksa saldırısı ele alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına yönelik konuyu ele aldı. Ayrıca Avrupa ülkelerinde Kuran-ı Kerim yakılması eylemlerini de görüştüler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü! Mescid-i Aksa saldırısı ele alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikilinin görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü! Mescid-i Aksa saldırısı ele alındı!
Erdoğan ve İbrahim Reisi'nin görüşmesinde İsrail’in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırısına yönelik görüştüler ve İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.
Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

AVRUPA'DA KURAN-I KERİM YAKILMASINDA DİKKET ÇEKTİ

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyükelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur’an-ı Kerim’in Mushaf'ının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

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