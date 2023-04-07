DSP Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!

Demokrat Sol Parti (DSP) 14 Mart seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal seçimlere AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

TEKLİFİ DÜŞÜNECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Binali Yıldırım'ın bu sabah DSP binasına yaptığı ziyaret sonrası DSP Genel Başkanı teklifi düşüneceklerini ve gün içinde açıklama yapacaklarını belirtmişti. O açıklamalar sonrası ise Önder Aksakal kararını verdi.

"ERDOĞAN'IN DESTEKLENMESİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ OLUŞTURDUK"

Önder Aksakal; "Genişlemesine değerlendirdik. DSP doğruluktan yana olan bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. Bu tecrübeyi bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan manzaralara karşı kararlı bir duruş göstererek, gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki duruşta, bir devlet tecrübesi olan Sayın Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda görüşümüzü sunduk. Biz seçimlere katılmayacağız, AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız."

Haberin Devamı

Detaylar geliyor...