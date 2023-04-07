Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze saldırılarını sert bir dille kınadı! Akar: Bu saldırıları derhal durdurmalıdır!

Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda, gazetecilerin, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkındaki sorularını yanıtladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINADI

İsrail'in iç politik sebeplerle, suni bahanelerle Müslümanlar için kutsal olan ramazanda yine kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'ya acımasızca saldırdığını belirten Akar, Müslüman dünyasından gelen yoğun tepkilere rağmen şiddetin dozunu iyice artırdığına dikkati çekti.

Akar, şunları söyledi: