Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze saldırılarını sert bir dille kınadı! Akar: Bu saldırıları derhal durdurmalıdır!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası kınama mesajı yayınladı. Akar, "İnsan haklarını ve evrensel değerleri hiçe sayan bu saldırgan tutum, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze saldırılarını sert bir dille kınadı! Akar: Bu saldırıları derhal durdurmalıdır!

Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda, gazetecilerin, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkındaki sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail'in Gazze saldırılarını sert bir dille kınadı! Akar: Bu saldırıları derhal durdurmalıdır!

İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINADI

İsrail'in iç politik sebeplerle, suni bahanelerle Müslümanlar için kutsal olan ramazanda yine kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'ya acımasızca saldırdığını belirten Akar, Müslüman dünyasından gelen yoğun tepkilere rağmen şiddetin dozunu iyice artırdığına dikkati çekti.

Akar, şunları söyledi:

"İsrail, dün gece Gazze Şeridi’ne orantısız güç kullanarak hedef gözetmeksizin saldırılar düzenlemiştir. İsrail’in bu saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnsan haklarını ve evrensel değerleri hiçe sayan bu saldırgan tutum, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. Suni bahanelerle başlatılan bu saldırıların bölgesel barışa zarar vereceği açıktır. İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır."

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