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  3. 22 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

22 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

22 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

22 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor

22 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

"SURVİVOR 2021" 21 MART PAZAR ÖZETİ

Survivor'da dün akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı 10'a 7'lik skorla kazandı. 
Survivor'da 21 mart pazar akşamı eleme adayı için oylama yapıldı. Dün gerçekleşen Gönüllüler takımı konseyinde 4 Aleyna Çalışkan 4 Hanzade adına oy kullanıldı. Son oy Ayşe adına kullanıldığı için Survivor 2021'de 21 Mart 2021 tarihinde Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme adayı oldu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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