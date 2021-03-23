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23 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Baraj" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışı...

23 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

23 Mart 2021 Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Baraj" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Mart 2021 Salı yayın akışı...

23 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 23 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj

ekran-resmi-2020-12-15-165913.jpg23 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'ta

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Nazım’a hamile olduğunu söylemiştir ancak yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım’ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri döner. Bahar hem Nehir’in hamile olduğunu, hem de aslında hamile olmadığını öğrenmesi üzerine bir de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

Meryem’i hala gömememiş olan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in cansız bedeninin canlı olduğuna daha ne kadar ikna etmeye çalışırlar.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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