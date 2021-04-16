Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920, milletimizin ulusal egemenlik bayramı olarak kabul edilirken çocuklara olan düşkünlüğüyle bilinen Başkomutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önem ve maneviyat dolu günü, çocuklara armağa etti O tarihten sonra her yıl coşku içinde kutlanan ve ismi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihine sayılı günler kalan araştırmalar da başladı. İnternet kullanıcılarının arama motorları listelerinde ilk sıralara yükselttiği 23 Nisan mesajları 2021 resimli, kısa, anlamlı, uzun | 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 NİSAN MESAJLARI 2021 RESİMLİ, KISA

”Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor.

, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz."

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder...

"Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız."

"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

İçindeki çocuğu öldürmeyenlerin ve bütün çocukların #23Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar."

Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

23 NİSAN MESAJLARI 2021 ANLAMLI, UZUN

”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 101. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara #23Nisan kutlu olsun.

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad ederek, tüm çocukların savaştan, çatışmadan ve kavgadan uzak, huzurlu bir hayata geçirmeleri temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN'LA İLGİLİ SÖZLERİ