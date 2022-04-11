23 Nisan resmi tatil mi 2022? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde vatandaşlar plan yapmak için araştırmalara başladı. İşte ayrıntılar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2022?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel ve anlamlı gün resmi tatildir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bayramlarımızdan biridir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor.

RESMİ TATİLLER LİSTESİ 2022 ​​​​​​​

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

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23 NİSAN NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2021 yılında kutlanmasına az bir gün kala Türk milleti içinde önem kazanmaya devam ediyor. 23 Nisan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ne zaman Türk Milleti'ne kazandırdığı da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

23 Nisan'ın Milli Bayram olarak kabul edilmesi, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından tam bir yıl sonra 23 Nisan 1921 yılında gerçekleşti. 2 Mayıs 1921'de yayımlanan Ceridei Resmiye (Resmi Gazete)'nin ardından Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 23 Nisan 1921'den itibaren Milli Bayram olarak kutlanan 23 Nisan, 1929 yılından sonra Çocuk Bayramı olarak da tüm Türkiye'de kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.