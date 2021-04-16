Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920, milletimizin ulusal egemenlik bayramı olarak kabul edilirken çocuklara olan düşkünlüğüyle bilinen Başkomutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önem ve maneviyat dolu günü, çocuklara armağan etti O tarihten sonra her yıl coşku içinde kutlanan ve ismi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihine sayılı günler kalan araştırmalar da başladı. İnternet kullanıcılarının arama motorları listelerinde ilk sıralara yükselttiği 23 Nisan mesajları 2022 resimli, kısa, anlamlı, uzun | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 NİSAN MESAJLARI 2022 RESİMLİ, KISA

”Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…”

”Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz."

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder...

"Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız."

"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

İçindeki çocuğu öldürmeyenlerin ve bütün çocukların #23Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar."

Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

23 NİSAN MESAJLARI 2022 ANLAMLI, UZUN

”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 101. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara #23Nisan kutlu olsun.

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad ederek, tüm çocukların savaştan, çatışmadan ve kavgadan uzak, huzurlu bir hayata geçirmeleri temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN'LA İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız.

Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.

Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet'in gelecek evlâtları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.

23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en güzel kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte en anlamlı, coşkulu 23 Nisan mesajları ve sözleri;

Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugün ülkenin her köşesinde, Türkiye büyük millet Meclisi’nin açılışının 97. Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Gururla Kutluyoruz.

Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

İlk başta anne ve babalarımızın çocukları, sonra çocuklarımızın anne ve babası oluruz. Daha sonra anne ve babamızın anne ve babası, en sonunda da çocuklarımızın çocukları oluruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugün bir kez daha bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye’nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar sizler, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Tüm insanlığın ortak amacı olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Milli bayram olmanın ötesinde bütün dünyada evrensel bir özellik kazanmış olan bu günde, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Çocuklar hepinizi çok sevdiğimizi ve güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Başarılarınız ve mutluluğunuzun daim olması, en büyük dileğimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, birinci meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Cumhuriyet’imizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve ilkeleri doğrultusunda, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir.

23 Nisan 1920 ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü Mustafa Kemal Atatürk bir bayram olarak kabul ederek, çocuklara gösterdiği değeri ve önemi, milletine duyduğu inancını ve sevgisini bir kez daha göstermiş bulunmaktadır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini yaşamamızı sağlayan Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, birinci meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.

Yüce meclis, milletimiz için daima hayırlı ve verimli çalışmalara imza atmıştır. Muasır medeniyet hedefinin taşıyıcısı olan TBMM, Türkiye’nin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Dolayısıyla millet egemenliğinin tecelligahı TBMM, demokratik rejimimizin kalbidir.

“23 Nisan, Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.”

23 Nisan kaçıncı yılını kutluyoruz 2022? Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümü?

23 Nisan resmi tatil mi 2022? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?