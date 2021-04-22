23 Nisan'da kaymakamlık açık mı 2021? 23 Nisan'da kaymakamlık çalışıyor mu?

23 Nisan günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tam 82 saat sürecek. İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yayımladığı genelge ile perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek. 23 Nisan 1920'den beri her sene coşku ve heyecanla kutlanan Ulusal Egemenlik bayramımızda kaymakamlıkların faaliyete gösterip göstermeyeceği merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

23 NİSAN'DA KAYMAKAMLIK AÇIK MI?

1920 tarihinde birinci meclisin açılmasının ardından 23 Nisan günü milli bayram ilan edildi. Bu kapsamda 23 Nisan tarihi her yıl resmi tatil olarak kabul edilir. Özel sektör çalışanlarını kapsamayan tatil hakkı, kamu kurum ve kuruluşları, devlet daireleri çalışanları ve örgün okullarda eğitim gören öğrenciler için tatil edilir. Bu kapsamda, kaymakamlıklar da kamu kurumları arasında yer aldığından 23 Nisan 2021 günü kaymakamlıklar hizmet vermez.

23 NİSAN'DA KAYMAKAMLIK ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan tarihi, her yıl kaymakamlıklarda tatil günü olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra kaymakamlığın resmi tatil günleri yıl içinde şöyledir:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1 Ocak

Bankalar dışında, yukarıda belirtilen resmi tatil günlerinde, faaliyet göstermeyen diğer kurumlar şöyledir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Yargıtay

Sayıştay

Danıştay

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Merkez Bankası

Rekabet Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Devlet İstatistik Enstitüsü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

YÖK Başkanlığı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

TAPDK

Türk Akreditasyon Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Devlet Personel Başkanlığı

İnsan Hakları Başkanlığı

Türkiye Atom Enerji Kurumu

TÜBİTAK

Şeker Kurumu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı

GAP İdaresi Başkanlığı

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

KOSGEB

TİKA

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü

Sosyal Güvenlik Kurumu

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü

Türkiye İş Kurumu

Özel Çevre Koruma Kurumu

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Eximbank Genel Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

TRT Genel Müdürlüğü

Yukarıda belirtilen kamu kurumlarına bağlı kuruluşlar da resmi tatil günlerinde izinli sayılmaktadır.

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olarak bilinmektedir. Bu tarihte, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, son zamanlarda başarısızlıklarının kurbanını halkına ödeten Osmanlı'dan farklı bir devlet için ilk temel atılmıştır.

23 Nisan’da noter açık mı 2021? 23 Nisan Cuma günü noterler çalışıyor mu?

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 21 Nisan 1920'de Heyet-i Temsiliye'yi temsilen meclisi Ankara'da toplanmaya çağırdı. 23 Nisan Cuma günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar ile meclis açıldı. Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti ve Meclis-i Mebûsan üyelerinden oluşan 324 milletvekili ile kurulan meclis, zorluklar nedeniyle 115 milletvekili ile açıldı. Mustafa Kemal Paşa, seçimle ilgili yayınladığı ilk tebliğde "Meclis-i Müessisan/ Kurucular Meclisi" önerisinde bulundu, farklı fikirlerden sonra ise aynı gün gerçekleşen toplantıda meclis adının "Türkiye Büyük Millet Meclisi" olmasına karar verildi.

23 Nisan’da PTT açık mı 2021? 23 Nisan Cuma günü PTT açık mı?

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu.1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Türk Milleti'nin ulusal egemenliğini ilan ettiği bu önemli gün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Bayram oalrak kutlanmasına karar verilen bugünün çocuklara verilmesinin nedeni ise Gazi Mustafa Kemal'in, çocukları ülkenin geleceği, yarının büyükleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mirasçıları olarak görmesidir. Öyle ki dünyada, milli bayramı çocuklara ithaf ve armağan edilen bir başka ülke daha yoktue. Bu sebeple, 23 Nisan günü ülkeye diğer ülkelerin çocukları gelir, kutlamalar tüm dünya ülkelerinin çocuklarıyla birlikte yapılır. Okulların vesile olduğu bu ziyaretlerde, farklı milletlerden çocuklar Türk ailelerin yanında kalarak belirli bir süre geçirir. Böylelikle hem kültürler kaynaşır, hem çocuklar farklı ırkları tanımış ve sosyalleşmiş olur.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

23 NİSAN'DA NE OLDU?

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.