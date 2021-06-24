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24 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Bir babanın mücadelesi! Kız Babası tv'de ilk kez FOX'da

İlgiyle takip edilen Fox tv yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 16:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak. Kızı hiç istemediği biriyle evlenmek isteyen taksici Adil’in, mücadelesini konu alan renkli aile komedisi Kız Babası akşam saat 20:00'de ekranlarda olacak. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı ...

24 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Bir babanın mücadelesi! Kız Babası tv'de ilk kez FOX'da

Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Aşk Mantık İntikam dizisi izleyici ile buluşacak. Akşam film keyfi yapmak isteyenleri ise mükemmel bir aile komedisi olan Kız Babası bekliyor. 

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Bay Yanlış

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kız Babası

22:15 Aşk Mantık İntikam

Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?

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