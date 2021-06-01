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Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?

FOX TV kanalında yayınlanacak olan yaz sezonu dizisi Aşk Mantık İntikam izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir? sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?

Sezonluk dizilerin araya girmesinin ardından izleyiciler yaz dizilerini beklemeye başladı. Cunning Single Lady dizisinden uyarlama olduğu bilinen Aşk Mantık İntikam seyirciler tarafından merak ediliyor. Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir? sorularına yanıt arayanlar için haberimizde cevaplarına yer verdik. İşte diziyle ilgili tüm detaylar...

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.

Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer alıyor.

Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncuları arasında:

Günay Karacaoğlu,
Zeynep Kankonde,
Süleyman Atanısev,
Mehmet Korhan Fırat,
Sevda Baş,
Ceren Koç,
Birgül Ulusoy,
Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de yer alıyor.

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