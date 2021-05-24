24 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

24 MAYIS 2021 SU KESİNTİLERİ

24 MAYIS PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2021 08:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2021 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

24 MAYIS PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.05.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 24.05.2021 12:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:24.05.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :24.05.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : GÜLVEREN MAHALLESİ 113.SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ



ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 24.05.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.05.2021 12:00:00

Detay: Karacaören tok, blokları içinde oluşan şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Karacaören toki blokları



MAMAK

Arıza Tarihi: 24.05.2021 08:25:00

Tamir Tarihi: 24.05.2021 19:00:00

Detay: Mamak ilçesi kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 24.05.2021 Pazartesi günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akdere. Kutlu. Mutlu. Kazım orbay. Genaral zeki doğan ile Türközü mahalleri



SİNCAN

Arıza Tarihi: 24.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 24.05.2021 20:00:00

Detay: pınarbaşı mahallesi kuyumcu sokak ile oytun sokak kesişiminde, kanal inşaat dairesi başkanlığınca, ihaleten, firma tarafından döşenen ys hattı ile içme suyu hattı çakıştığı için, içme suyu iletim hattı deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: pınarbaşı mahallesi: kuyumcu sokak, orkun sokak, yaşar kemal sokak, kaliteli sokak.

24 MAYIS PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI - ALPASLAN

24.05.2021 saat 08:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

1620/10 sokak içi müteahhit çalışması sebebiyle no:46-70 arası etkilenmektedir

BUCA - BARIŞ, GÜVEN, YİĞİTLER

24.05.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı

BÖLGE SAYACI BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

KINIK - OSMANİYE

24.05.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

OSMANİYE MAHALLESİ 1. TABAN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

KİRAZ - YENİ

24.05.2021 saat 08:35 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

KONAK - YAVUZ SELİM, ZEYBEK, HUZUR, 26 AĞUSTOS

24.05.2021 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

PİRİ REİS CADDESİ 2378 SOKAK KVŞĞI ARIZA İÇİN

ÖDEMİŞ - KÜÇÜKAVULCUK

24.05.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ - KEMENLER, BALABANLI

24.05.2021 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KEMENLER VE BALABANLI MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

SELÇUK - ÇAMLIK

24.05.2021 saat 09:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

422 SOKAK VE BAĞLI KOLLARDA

24 MAYIS PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 24 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.