24 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gerçekleşmesi beklenen su kesintilerinin listeleri illerin su idare bölümlerinden yayımlandı. Biz de bu kesinti listesini 24 Mayıs 2021 su kesintileri başlığı altında haberimizde yer verdik. İşte detaylar....
24 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
24 MAYIS 2021 SU KESİNTİLERİ
24 MAYIS PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 Temmuz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.05.2021 08:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|24.05.2021 08:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
24 MAYIS PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 24.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.05.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:24.05.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :24.05.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : GÜLVEREN MAHALLESİ 113.SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 24.05.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 24.05.2021 12:00:00
Detay: Karacaören tok, blokları içinde oluşan şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karacaören toki blokları
MAMAK
Arıza Tarihi: 24.05.2021 08:25:00
Tamir Tarihi: 24.05.2021 19:00:00
Detay: Mamak ilçesi kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 24.05.2021 Pazartesi günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Akdere. Kutlu. Mutlu. Kazım orbay. Genaral zeki doğan ile Türközü mahalleri
SİNCAN
Arıza Tarihi: 24.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.05.2021 20:00:00
Detay: pınarbaşı mahallesi kuyumcu sokak ile oytun sokak kesişiminde, kanal inşaat dairesi başkanlığınca, ihaleten, firma tarafından döşenen ys hattı ile içme suyu hattı çakıştığı için, içme suyu iletim hattı deplase çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: pınarbaşı mahallesi: kuyumcu sokak, orkun sokak, yaşar kemal sokak, kaliteli sokak.
24 MAYIS PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI - ALPASLAN
24.05.2021 saat 08:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
1620/10 sokak içi müteahhit çalışması sebebiyle no:46-70 arası etkilenmektedir
BUCA - BARIŞ, GÜVEN, YİĞİTLER
24.05.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Bakımı
BÖLGE SAYACI BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI
KINIK - OSMANİYE
24.05.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
OSMANİYE MAHALLESİ 1. TABAN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KİRAZ - YENİ
24.05.2021 saat 08:35 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KONAK - YAVUZ SELİM, ZEYBEK, HUZUR, 26 AĞUSTOS
24.05.2021 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
PİRİ REİS CADDESİ 2378 SOKAK KVŞĞI ARIZA İÇİN
ÖDEMİŞ - KÜÇÜKAVULCUK
24.05.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ KÜÇÜKAVULCUK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ - KEMENLER, BALABANLI
24.05.2021 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KEMENLER VE BALABANLI MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
SELÇUK - ÇAMLIK
24.05.2021 saat 09:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
422 SOKAK VE BAĞLI KOLLARDA
24 MAYIS PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ
Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 24 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir. Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.