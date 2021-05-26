26 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

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26 MAYIS 2021 SU KESİNTİLERİ

26 MAYIS ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2021 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Bahşayiş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.05.2021 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

26 MAYIS ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 26.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2021 12:00:00

Detay: ATATÜRK MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİNDEKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø75 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH, ALİAĞA MAH



ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 26.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2021 13:00:00

Detay: ETİMESĞUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAH.SANAYİ BULVARI İÇİNDE KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI YAPAN ERK İNŞ TARAFINDAN Ø 125 LİK DUKTİL DAĞITIM ŞEBEKE SU BORUSUNA HASAR VERDİĞİNDEN PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAHALLESİ SANAYİ BULVARI VE JANDARMA LOJ.



ÇUBUK

Arıza Tarihi: 26.05.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2021 12:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAHALLESİ CAMİİ SOKAK'TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ŞEBEKE HATTINA VERİLEN HASAR NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ BİR KISMI



NALLIHAN

Arıza Tarihi: 25.05.2021 19:45:00

Tamir Tarihi: 26.05.2021 02:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi depo seviyesi düşmesi nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Bülent Ecevit Caddesi-Fatih Caddesi



POLATLI

Arıza Tarihi: 26.05.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2021 13:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:26.05.2021 07:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :26.05.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ŞENTEPE MAHALLESİ BEGÜMHAN CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ ESENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ ESENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

26 MAYIS ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

BORNOVA - ÇINAR, RAFET PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT, BARBAROS

26.05.2021 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı

5142 SOKAK-YILDIRIM BAYAZİT KVŞ İÇİN

ÇİĞLİ - ATAŞEHİR

26.05.2021 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Arızası

147 NOLU BÖLGE SAYAÇ ARIZASI NEDENİ İLE 8273 X 8265 BÖLGE SAYACI KAPATILDI.

KARABAĞLAR - REFET BELE, ALİ FUAT CEBESOY, TAHSİN YAZICI, ESENLİK

26.05.2021 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

9135/3 SOKAK NO:7 ÖNÜ İÇİN

KINIK - OSMANİYE

26.05.2021 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

OSMANİYE MAHALLESİHOCA AHMET YESEVİ CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

MENEMEN - BELEN

26.05.2021 saat 07:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ - BELİRSİZ(ÖDEMİŞ

26.05.2021 saat 12:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI İLKKURŞUN, KAYAKÖY, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPİÇLİK, KARADOĞAN, DEMİRCİLİ, SEYREKLİ, YENİCEKÖY, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, BÜLBÜLLER VE KÖSELER MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

TORBALI - KAZIM KARABEKİR, GAZİ PAŞA

26.05.2021 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Pompa Arızası

PANCAR ÜST KESİMLERE 2 POMPA ARIZALI OLDUĞUNDAN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR

TORBALI - ERTUĞRUL, TEPEKÖY, TORBALI, ALPKENT

26.05.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIGI KONTROLUNDE DEVAM EDEN TORBALI İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME İŞİ KAPSAMINDA YAPILAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA MEVCUT ŞEBEKEYE HATIINA ZARAR VERİLMESİ SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. . .

URLA - BALIKLIOVA

25.05.2021 saat 22:00 ile 23:50 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

YUVAKENT SİTESİ TARAFLARI

26 MAYIS ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

Kayacık Mah. / Karamürsel

26/05/2021 09:05:00 ile 26/05/2021 11:05:00 tarihleri arasında SU ARIZADAN DOLAYI nedeniyle su kesintisi.

Mehmetağa Mah. / Başiskele

26/05/2021 10:13:56 ile 26/05/2021 11:12:42 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Çiftlik Mah. / Gölcük

26/05/2021 10:24:19 ile 26/05/2021 12:00:24 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Dumlupınar Mah. / Gölcük

26/05/2021 10:24:19 ile 26/05/2021 12:00:24 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Kavaklı Mah. / Gölcük

26/05/2021 10:24:19 ile 26/05/2021 12:00:24 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Yenikent Mah. / Derince

26/05/2021 09:38:04 ile 26/05/2021 10:38:46 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA-MTHT nedeniyle su kesintisi.