ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının soru ve cevaplarını merak eden adaylar internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. İşte 27-28 Haziran 2020 YKS Sınav Soruları ve Cevapları

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları ÖSYM'nin sitesinde 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.

27-28 HAZİRAN 2020 YKS SORULARI VE CEVAPLARI

YKS sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklanma bulunmuyor. Belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

202O YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, için henüz bir duyuru yapılmadı. Klavuz çıktığında ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak. Öğrenciler https://ais.osym.gov.tr/ adresinden tercihlerini belirlenen tarih ve saatler arasında yapabilecek.

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

1) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

2) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

3) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih uzmanların yaptığı yorumlara göre 01 Ağustos2020 - 10 Ağustos 2020 tarihlerinleri arasında sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Tail yada alternatif programları olan üniversite adaylarının 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı beklenen bu tarihlere göre program yapmaları tavsiye olunur. Bir önceki sene YKS SONUÇLARI 06 Ağustos Tarihinde açıklanmıştı.

Sınava girmeden önce okunacak dualar nelerdir? YKS sınavına girerken okunacak dualar

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? TYT 1. oturum soru ve cevapları