27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor! Baş Belası yeni bölümü ile ATV'de
27 Haziran 2021 Pazar ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Atv'de Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda tadına doyum olmaz sohbetlerin yapıldığı Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlara gelecek. Akşam ise ekranlara yeni bir soluk getiren Baş Belası yayınlanacak...
ATV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 07:30 Atv'de Hafta Sonu ile günün nabzı tutulurken ardından 10: 00'da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de Baş Belası 2. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.
27 HAZİRAN 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 45 Dizi TV
12: 35 Baş Belası
15: 35 Kardeşlerim
18: 40 Atv Ana Haber
20: 00 Baş Belası Yeni Bölüm
22: 45 Baş Belası
01: 20 Bozkır Arslanı Celaleddin
03: 55 Akıncı
05: 25 Kuruluş Osman