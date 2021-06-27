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27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor! Baş Belası yeni bölümü ile ATV'de

27 Haziran 2021 Pazar ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Atv'de Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda tadına doyum olmaz sohbetlerin yapıldığı Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlara gelecek. Akşam ise ekranlara yeni bir soluk getiren Baş Belası yayınlanacak...

27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor! Baş Belası yeni bölümü ile ATV'de

ATV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 07:30 Atv'de Hafta Sonu ile günün nabzı tutulurken ardından 10: 00'da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de Baş Belası 2. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

27 HAZİRAN 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 45 Dizi TV

12: 35 Baş Belası

15: 35 Kardeşlerim

18: 40 Atv Ana Haber

20: 00 Baş Belası Yeni Bölüm

22: 45 Baş Belası

01: 20 Bozkır Arslanı Celaleddin

03: 55 Akıncı

05: 25 Kuruluş Osman

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