27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor! Baş Belası yeni bölümü ile ATV'de 27 Haziran 2021 Pazar ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Atv'de Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda tadına doyum olmaz sohbetlerin yapıldığı Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlara gelecek. Akşam ise ekranlara yeni bir soluk getiren Baş Belası yayınlanacak...

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ATV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 07:30 Atv'de Hafta Sonu ile günün nabzı tutulurken ardından 10: 00'da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de Baş Belası 2. bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 27 HAZİRAN 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07:30 Atv'de Hafta Sonu 10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11: 45 Dizi TV 12: 35 Baş Belası 15: 35 Kardeşlerim 18: 40 Atv Ana Haber 20: 00 Baş Belası Yeni Bölüm 22: 45 Baş Belası 01: 20 Bozkır Arslanı Celaleddin 03: 55 Akıncı 05: 25 Kuruluş Osman atvyayın akışı