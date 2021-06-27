27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Futbol şöleni yaşanacak! Belçika-Portekiz maçı TRT 1'de

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne İmparatoriçe Ki ve Yeşil Deniz ile başlayan kanal izleyicilere futbol şöleni yaşatacak. Saat 18:55'te Hollanda-Çekya maçı, saat 21:55'te ise Belçika-Portekiz maçı izleyiciyle buluşacak. İşte 27 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:15 İmparatoriçe Ki

06:15 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

14:05 Yıldızların Yolu

15:00 Ev Sineması "Suda Balık"

18:00 Ana Haber

18:55 EURO 2020 Hollanda-Çekya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 Belçika-Portekiz

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02:55 Diriliş "Ertuğrul"

05:20 Yıldızların Yolu