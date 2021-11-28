TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 28 Kasım 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

28 KASIM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 28 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

28 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Bizim Yunus - Belgesel

12:35 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:25 Destan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

28 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

28 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

11:45 Tahin Pekmez

12:30 Kırmızı Oda

15:45 O Ses Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

28 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Haluk Levent'le Yeniden

28 KASIM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

28 KASIM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Elbet Bir Gün

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elbet Bir Gün

28 KASIM PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

11:30Geri Dönüşen Sanat

11:50Geleneksel Kıyafetler

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00Eşik

13:30Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)

15:15Sessizce

15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:30Evliya Çelebi

17:15Bir Resim Bir Hikaye

17:45Aramızda Müzik Var

18:30Anadolu Arkeolojisi

19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30Muhayyelat

20:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:45Bir Kare Bir Anlam

21:00Arşivden Konserler

21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00Yabancı Sinema : Ben - Hur

28 KASIM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20Yeşil Deniz

08:35Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna

13:00Birkaç Küçük Yürek İçin

14:15Alparslan: Büyük Selçuklu

17:00Tozkoparan İskender

19:00Ana Haber

20:00Teşkilat

23:453'Te 3