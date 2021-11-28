28 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 28 Kasım 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 28 Kasım 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
28 KASIM 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 28 Kasım 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.
28 KASIM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Bizim Yunus - Belgesel
12:35 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:25 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
28 KASIM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
28 KASIM PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
11:45 Tahin Pekmez
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
28 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Haluk Levent'le Yeniden
28 KASIM PAZAR SHOW YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
28 KASIM PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Elbet Bir Gün
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elbet Bir Gün
28 KASIM PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
11:30Geri Dönüşen Sanat
11:50Geleneksel Kıyafetler
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00Eşik
13:30Waldbühne 2019 - Bir Masal Gecesi (Waldbühne 2019 - A Fairytale Night)
15:15Sessizce
15:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30Evliya Çelebi
17:15Bir Resim Bir Hikaye
17:45Aramızda Müzik Var
18:30Anadolu Arkeolojisi
19:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30Muhayyelat
20:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
20:45Bir Kare Bir Anlam
21:00Arşivden Konserler
21:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00Yabancı Sinema : Ben - Hur
28 KASIM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20Yeşil Deniz
08:35Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna
13:00Birkaç Küçük Yürek İçin
14:15Alparslan: Büyük Selçuklu
17:00Tozkoparan İskender
19:00Ana Haber
20:00Teşkilat
23:453'Te 3