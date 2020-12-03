3 Aralık TV8 Yayın Akışı | MasterChef yeni bölümde neler olacak?

3 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen yarışma "MasterChef" seyirci karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Aralık PerşembeTV8 yayın akışı...

TV8 3 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Kırmızı Oda

11.30 Doğduğun Ev Kaderindir

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hafta içi ve hafta sonu ekrana gelen MasterChef'in 112. bölümünde ödül oyunu heyecanı damga vurdu. Yarışmacıların 25 bin TL'lik ödül için ter döktüğü bölümde sona kalan Özgül, Eray ve Barbaros Edirne tava ciğer ve pilav menüsüyle jüriyi etkilemeye çalıştı. Günün sonunda kazanan ise Eray oldu. TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam 20.00'da yeni bölümü ve yeni tarifler ile izleyici karşında olacak. Peki yeni bölümünde neler yaşanacak? Detaylar için linke tıklamanız yeterli...